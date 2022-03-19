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Bellingcat создала интерактивную карту о военных преступлениях РФ в Украине

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Bellingcat создала интерактивную карту о военных преступлениях РФ в Украине
На карте показаны инциденты, приводящие к потенциальному влиянию или ущербу, причиненному гражданскому населению.

Группа независимых журналистов Bellingcat запустила интерактивную карту для отслеживания вероятных военных преступлений в Украине, передает Цензор.НЕТ.

Она доступна по адресу www.bellingcat.com.

В описании указано, что на карте показаны инциденты, которые привели к потенциальному влиянию или ущербу, причиненному гражданскому населению с тех пор, как Россия начала свое вторжение в Украину. Сведения собраны журналистами-расследователями Bellingcat.

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"Мы хотим, чтобы это был живой проект, который будет обновляться до тех пор, пока продолжается конфликт", – говорит команда проекта.

Пользователи могут просматривать инциденты по дате и месту.

Топ комментарии

  • Gar
    Вот как раз с авиацией и проблемы. Потому как в Крыму ее больше, чем дофига. У них в Марике полное господство в воздухе. И ничего ты ей не сделаешь, потому что до Крыма достать тебе нечем. К тому же вокруг Марика стоит вражеское ПВО. Чтобы разблокировать Марик, туда нужно дойти танками. Причем не просто дойти, а контролировать территорию. Ракеты здесь погоды не делают. Пока не подавишь авиацию и ПВО, счастья на том направлении не видать.
    Никто не отказывается от Мариуполя, но сейчас разблокировать его вряд ли получится.
  • Gar
    Что значит "решила пожертвовать"? Как ты предлагаешь помочь Мариуполю?
  • Галина Шалаева 6370bbe2
    Харьков и Мариуполь - прям тоска охватывает...
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