Оккупанты из "Градов" обстреляли жилые районы Кременной в Луганской области

18 марта российские оккупационные войска из систем залпового огня "Град" обстреляли мирное население г. Кременная.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграм-канале МВД.



"18 марта ранним утром российские оккупанты осуществили обстрел жилых районов г. Кременная. В местах обстрелов, вблизи частных домовладений, нет никаких военных объектов, блокпостов и даже объектов инфраструктуры. Российские войска намеренно обстреливают жилые кварталы, где живут мирные граждане ", – говорится в сообщении.



В МВД отметили, что оккупанты вели огонь из "Градов".

Несмотря на тяжелую ситуацию, полицейские Луганской области продолжают документировать последствия обстрелов.

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