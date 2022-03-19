В Киевской области под обстрелами Макаров, Ирпень, Буча, Гостомель, Мощун, гуманитарная катастрофа - в Иванковской, Дымерской и Полесской громадах

Ряд населенных пунктов Бучанского района находятся под обстрелами врага, на территории Броварского района есть вражеская техника, в ряде громад Вышгородского района гуманитарная катастрофа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Киевская областная военная администрация.

Также читайте: Оборона Киева готова достойно встретить врага и отправить его в ад, - ОВА

В сообщении, размещенном в телеграм-канале ОВА в субботу, говорится, что в Белоцерковском и Бориспольском районах Киевской области ситуация контролируемая, ночь прошла без обстрелов.

"Бучанский район. Макаров – под контролем ВСУ, но постоянно под обстрелом врага. Ирпень, Буча, Гостомель, Мощун - также под обстрелами. В Бородянском, Дмитровском Бучанском и Гостомельском громадах - перемещение врага. Инфраструктура разрушена. Бучанская и Немышаевская громады – враг ", – говорится в сообщении ОВА.

Что касается Броварского района, то, по информации ОВА, на территории Барышевской, Калитянской, Великодымерской и Калиновской громад размещена вражеская техника.

"Вышгородский район. Из-за обстрелов произошло возгорание свалки вблизи Новых Петровцев. В Иванковской, Дымерской и Полесской громадах гуманитарная катастрофа. Славутич полностью изолирован", – информируют в обладминистрации.

В Фастовском и Обуховском районах, согласно сообщению, ситуация стабильная и контролируемая, но Васильковская громада находится под постоянными угрозами ракетного удара.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Зеленского пригласили Байдена посетить Украину во время его поездки в Европу