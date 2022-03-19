Рада попросила представителей ЕС ускорить заключение по евроинтеграции Украины, - Стефанчук

В Верховной Раде отмечают, что цену, которую сегодня платит Украина за вступление в ЕС, не платило ни одно государство, являющееся его членом.

Верховная Рада Украины обратилась к президентам Европейского парламента Роберте Метсоле и Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляен с просьбой как можно быстрее предоставить выводы Еврокомиссии по приобретению Украиной членства в ЕС. Об этом в Фейсбуке сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ.

"Руководство Верховной Рады Украины, представители разных фракций и групп обратились к Президенту Европейского парламента Роберте Метсоле и Президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляен с просьбой посодействовать быстрому положительному выводу Европейской Комиссии относительно обретения Украиной членства в ЕС", – написал Стефанчук.

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По его словам, Украина ищет самый быстрый маршрут в ЕС, "минуя пробки, вызванные бюрократией".

"Наше желание быть частью европейской семьи настолько сильно, что нас не останавливают никакие обстоятельства. Каждый раз мы доказываем, что достойны быть членом ЕС, платя самую высокую цену — тысячи жизней Украинцев. Такую цену не платил ни один народ, ни одна страна, которая является членом ЕС", - подчеркнул глава ВР.

Стефанчук подчеркнул, что решение ЕС по безотлагательной евроинтеграции станет ключевым фактором сдерживания российской агрессии, а также "справедливым вознаграждением Украинского Народа за его борьбу за свободу, демократию и европейские ценности".

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