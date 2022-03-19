Польша предложила ЕС ввести полный запрет на торговлю с Россией, - Моравецкий
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Польша предложила Европейскому Союзу ввести полный запрет на торговлю с Россией.
Об этом заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий в заявлении, которое сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.
Польша предлагает как можно скорее добавить в пакет санкций против России торговую блокаду, включая оба морских порта России, а также запрет на сухопутную торговлю.
"Полное прекращение российской торговли заставит Россию задуматься о том, не лучше ли прекратить эту жестокую войну", - сказал Моравецкий.