Польша предложила ЕС ввести полный запрет на торговлю с Россией, - Моравецкий

Польша предложила Европейскому Союзу ввести полный запрет на торговлю с Россией.

Об этом заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий в заявлении, которое сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Польша предлагает как можно скорее добавить в пакет санкций против России торговую блокаду, включая оба морских порта России, а также запрет на сухопутную торговлю.

"Полное прекращение российской торговли заставит Россию задуматься о том, не лучше ли прекратить эту жестокую войну", - сказал Моравецкий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Великобритания запретит экспорт товаров двойного назначения и технологий в РФ, - МИД