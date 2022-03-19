Глава Управления экологии КГГА Александр Возный сообщил, что ситуация с воздухом в Киеве полностью нормализовалась.

Об этом он сообщил на странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Друзья, рад поделиться хорошей новостью! Датчики мониторинга показывают, что состояние воздуха в Киеве нормализовалось. Опасность прошла, поэтому предыдущие рекомендации отменяются.

Следите за сообщениями от городских властей и берегите себя", - отметил он.

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Ранее сообщалось, что в столице "наблюдается незначительное задымление", связанное с изменением погоды, в частности, направлением ветра, и качество воздуха соответствует нормам. В то же время, просят не открывать окна и не выходить из дома без необходимости.