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Разведка обнародовала имена 406 россиян, бомбящих украинские города

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Разведка обнародовала имена 406 россиян, бомбящих украинские города
Каждый украинец должен знать их имена! Главное управление разведки Украины получило список военнослужащих 559 бомбардировочного авиационного полка (воинская часть 75392) г. Морозовск.

 

Со списком 406 россиян из бомбардировочного полка, среди которых летчики, штурманы, техники разных рангов и воинских званий - вы можете ознакомиться здесь.

"Они бомбят украинские города и гражданское население. Молите Бога, "летуны", чтобы и вам катапульту в самолете ваше руководство отключило, как вашим коллегам! Берегитесь!", - предупреждают врага разведчики Украины.

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Топ комментарии

  • Dima30
    Коли казали ,що "яка різниця" дорого обійдеться для України... то вони риготали з "Армія.Мова.Віра."Програма ,зокрема і ракетна яку проміняли на "золоті" дороги які зараз зруйновано.
  • Гептимирон
    Как-то, после того как рухнула Берлинская стена, судили одного солдата, который расстреливали людей пытавшихся перебраться из восточного Берлина в западный.
    -Уменя был приказ стрелять.
    -Приказ стрелять был, но не было приказа растраивать! -Ответил ему судья.
  • PREDATOR PREDATOR
    Так немає чим.Потрібен отрк Грім,програму якого,сьогоднішні зелені стратеги заморозили.
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