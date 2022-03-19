Глава "Роскосмоса" Рогозин: Россию могут отключить от GPS

Скандальный глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что США рассматривает возможность отключить Россию от GPS. В то же время Рогозин предложил использовать российский аналог.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

"Знаете ли вы, что сегодня в рамках санкций Соединенные Штаты рассматривают возможность отключения Российской Федерации от GPS. Знаете об этом? Не знаете. А я могу вам сказать, что рассматривается такой вопрос", – сказал Рогозин.

Также он добавил, что "напрягаться" и "париться" по этому поводу не нужно, ведь у России есть своя спутниковая система навигации — ГЛОНАСС, к которой подключен каждый смартфон.

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Российская система ГЛОНАСС разрабатывалась еще сначала 2000 годов. Ее руководители становились фигурантами уголовных преследований. Теперь, если международная система действительно заблокирована, все россияне будут вынуждены пользоваться сомнительным аналогом.

GPS - спутниковая система навигации, обеспечивающая измерение расстояния, времени и определяющая местонахождение во всемирной системе координат WGS 84.

Ранее украинские прокуроры объявили о подозрении главе Российского космического агентства Дмитрию Рогозину. Расследование касается посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также пособничества в ведении агрессивной войны (ч. 3 ст. 110 и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 УК).