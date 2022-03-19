Глава "Роскосмоса" Рогозин: Россию могут отключить от GPS
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.
"Знаете ли вы, что сегодня в рамках санкций Соединенные Штаты рассматривают возможность отключения Российской Федерации от GPS. Знаете об этом? Не знаете. А я могу вам сказать, что рассматривается такой вопрос", – сказал Рогозин.
Также он добавил, что "напрягаться" и "париться" по этому поводу не нужно, ведь у России есть своя спутниковая система навигации — ГЛОНАСС, к которой подключен каждый смартфон.
Российская система ГЛОНАСС разрабатывалась еще сначала 2000 годов. Ее руководители становились фигурантами уголовных преследований. Теперь, если международная система действительно заблокирована, все россияне будут вынуждены пользоваться сомнительным аналогом.
GPS - спутниковая система навигации, обеспечивающая измерение расстояния, времени и определяющая местонахождение во всемирной системе координат WGS 84.
Ранее украинские прокуроры объявили о подозрении главе Российского космического агентства Дмитрию Рогозину. Расследование касается посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также пособничества в ведении агрессивной войны (ч. 3 ст. 110 и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 УК).