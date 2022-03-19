Кассетные боеприпасы и авиаудары: в Донецкой области за сутки убиты и ранены десятки гражданских, - полиция

За сутки обстрелов со стороны россиян подверглись восемь населенных пунктов. Повреждены, по меньшей мере, 37 жилых домов и объектов инфраструктуры.

Об этом сообщает полиция Донецкой области, передает Цензор.НЕТ.

"В результате ударов российских войск погибли и получили ранения десятки гражданских жителей. Среди пострадавших есть дети. Под огнем оккупантов находились Мариуполь, Авдеевка, Краматорск, Покровск, Новоселидовка, Верхнеторецкое, Крымка, Степное. Враг расстреливал города и села из авиации , в частности, использовались запрещенные кассетные боеприпасы. Среди гражданских объектов, которые разрушила РФ - многоэтажные и частные дома, школа, детский сад, музей, торговый центр и админздания", - рассказали в ведомстве.

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Полиция открыла уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) и ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.