В Мариуполе оккупанты цинично надевают белые повязки на горожан, чтобы их путали с военными
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Украинские защитники рассказали, что оккупанты советуют жителям Мариуполя надеть белые повязки. Они объясняют это тем, что это будет выделять гражданское население.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал полка "Азов".
Отмечается, что агрессор это делает для того, чтобы рядовых жителей путали с российскими военными.
В "Азове" подчеркивают, что белыми повязками россияне обозначают путинскую армию. Таким образом они прячутся за гражданскими и подвергают их дополнительной опасности.
"Будьте осторожны и не поддавайтесь на провокации врага!" – говорится в сообщении.