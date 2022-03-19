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Война РФ против Украины может повлечь мировой голод, - генсек ООН

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Война РФ против Украины может повлечь мировой голод, - генсек ООН
Уже сейчас война России против Украины нарушает мировые цепи снабжения продовольствием.

Об этом пишет в твиттере генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш, сообщает Цензор.НЕТ.

"Война в Украине уже нарушает цепи поставок и влечет за собой резкий рост цен на топливо, продукты питания и транспорт", - отметил.

Гуттериш отметил необходимость сделать все, чтобы "предотвратить ураган голода и крах глобальной продовольственной системы".

Напомним, ранее о возможности голода в Украине заявила Еврокомиссия.

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Топ комментарии

  • ODNAKO
    Закрити небо над Україною хер, а хлібчик їм дай...
  • Перехватчик
    Norman


    @Norman81763566

    ·
    5 ч



    «Даже Гитлеру не пришло в голову объявить, что советская армия сама разбомбила свои города, взяла в блокаду Ленинград, чтобы дискредитировать миролюбивый рейх»
    Андрей Макаревич
  • MAKAROV ddf66d11
    А вы как хотели, и в войну не вмешиваться, и чтобы все было как раньше?
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