Из-под руин театра в Мариуполе не достали еще и половины тех, кто там находился, - "Азов"

В Мариуполе под руинами драмтеатра находилось более 1000 человек. Из-под завалов не достали еще половины.

Об этом представитель полка "Азов" Владислав Соболевский сообщил во время прямого включения на телемарафоне UA вместе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Там больше тысячи человек находились до момента обстрела. И сейчас не получили даже половину людей, которые там могли бы находиться", - сказал Соболевский.

"Представьте себе, мы сейчас радуемся тому, что достали 130 человек из-под завала, но они уже больше суток проводят не в лучших условиях. Это было бомбоубежище, а теперь это бомбоубежище, засыпанное обломками. Там нет достаточного количества воды, медикаментов, не говоря уже о еде", - объяснил военный.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Мариуполе оккупанты цинично надевают белые повязки на горожан, чтобы их путали с военными