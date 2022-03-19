Залужный обратился к политикам, находящимся в "тыловых городах": "Не унижайте наших защитников своими "экспертными оценками""

Главнокомандующий ВС Украины генерал Валерий Залужный обратился к политикам, находящимся в "тыловых городах".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Генерального штаба ВСУ.

"Хочу обратиться к политикам, которые, находясь в тыловых городах, рассказывают об "измене" и дают "оценки" оперативной обстановки.

Своими безответственными заявлениями, например, противник что-то вроде бы без проблем взял или что якобы готовится сдача страны, вы оскорбляете наших воинов. Силы обороны героически противостоят противнику, которого называли второй армией в мире. Мы остановили противника по всем направлениям. Мы нанесли им такие потери, которых они никогда не видели и не могли представить. Об этом знают все украинцы. Об этом знает мир", - говорится в сообщении.

Главнокомандующий ВС Украины отметил, что продолжаются 24-е сутки сопротивления полномасштабной агрессии: "Сопротивления, которое стало возможным благодаря национальному единству, нашей подготовке и мотивации".

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"Поэтому я обращаюсь к вам: не унижайте наших защитников своими "экспертными оценками". Это же не вы сейчас на первой линии обороны. И не ваши дети. Каждый должен заниматься своим делом. Мы защищаем Украину. Вы заботитесь о ее развитии и не мешаете нам. Желающих защищать страну приглашаю в ряды Вооруженных Сил. Призываю - не раскалывайте государство!

Слава Украине!" - подытожил Залужный.