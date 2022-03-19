СНБО предупреждает украинцев об опасности мин и растяжек, которые оставляют российские войска
Как передает Цензор.НЕТ, об этом ЦПИ сообщает в Телеграме.
В Центре призывают украинцев быть особенно осторожными при передвижении по городам, в которых шли уличные бои, в частности во время прогулок по лесам и паркам.
"Также уже зафиксированы случаи минирования тел погибших", - отметили в Центре.
В ЦПИ отметили, что враг коварен и не отказывается от любых способов нанести ущерб гражданским.
В Центре противодействия дезинформации напомнили, что нужно делать при обнаружении подозрительного предмета.
Ни в коем случае не нужно трогать его, нужно немедленно сообщить об обнаруженном предмете подразделениям ГСЧС (101) или полиции (102), также предупредить прохожих о возможной опасности, отойти подальше от подозрительного предмета, дождаться приезда специалистов и указать его местонахождение.