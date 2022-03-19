Путин дал ясно понять в своих угрозах, что все мы находимся в опасности, – Уоллес.
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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Путин дал ясно понять, что страны НАТО находятся в опасности. В частности, из-за развертывания войск на восточном фланге Альянса.
Сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.
"Путин ясно дал понять в своих угрозах, что все мы подвергаемся риску", - сказал он, рассказывая о расширенном развертывании войск для союзников по НАТО в других частях Европы.
В то же время Уоллес похвалил реакцию Великобритании на украинский кризис, добавив, что сейчас в Украину направляется дополнительное оборудование.