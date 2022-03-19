Новости • Война

Ожидаем мощное подкрепление. Это позволит выбить россиян, будем гнать потом до Луганска, - Гайдай. ВИДЕО

43 82661
Сейчас из Луганщины эвакуируют людей и ожидают мощное подкрепление. Это позволит выбить россиян с занятых ими позиций.

Об этом глава Луганской области Сергей Гайдай заявил в Северодонецке 19 марта во время эвакуации жителей области, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы вывозим людей и договариваемся о безопасной доставке следующих гуманитарных грузов. Фуры заполняем доверху – едой, медикаментами, средствами гигиены, одеждой", – сообщил Гайдай.

Он также прокомментировал текущую ситуацию по безопасности в области: "Сейчас продолжаются бои в Рубежном и Попасной, однако нам удалось оттуда эвакуировать людей. Я верю в наши Вооруженные силы - мы ожидаем мощное подкрепление. Это позволит выбить россиян с занятых ими позиций".

"Будем гнать потом до Луганска, я в этом уверен на 100%", – добавил он.

Также смотрите: Вражеская ракета "Точка-У" сбита из "Стингера" возле Попасной, - Сухопутные войска. ФОТО

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Frol Fedoroff
    Гнать рашистов это хорошо. Но будьте внимательны. На юге очень тревожная ситуация. С оккупированного Крыма путиноиды получают значительное подкрепления. Пришел час расхерачить к ****** Керченский мост
  • Мобильный крематорий
    Что-то уж больно много политической грызни в комментах. Сначала загнать кацапов обратно в свинарник, а потом грызня. Иначе кацапы получат преимущество.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    ГАЙДАЙ-ПРИПИНИ БАЗІКАТИ БО ЛАПАТНІКИ ПРИПИНЯТЬ ВИПУСКАТИ МИРНЕ НАСЕЛЕННЯ ЩОБ ПРИКИТИСЬ НИМ,..
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости