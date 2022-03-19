Ожидаем мощное подкрепление. Это позволит выбить россиян, будем гнать потом до Луганска, - Гайдай. ВИДЕО

Сейчас из Луганщины эвакуируют людей и ожидают мощное подкрепление. Это позволит выбить россиян с занятых ими позиций.

Об этом глава Луганской области Сергей Гайдай заявил в Северодонецке 19 марта во время эвакуации жителей области, информирует Цензор.НЕТ.

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"Сегодня мы вывозим людей и договариваемся о безопасной доставке следующих гуманитарных грузов. Фуры заполняем доверху – едой, медикаментами, средствами гигиены, одеждой", – сообщил Гайдай.

Он также прокомментировал текущую ситуацию по безопасности в области: "Сейчас продолжаются бои в Рубежном и Попасной, однако нам удалось оттуда эвакуировать людей. Я верю в наши Вооруженные силы - мы ожидаем мощное подкрепление. Это позволит выбить россиян с занятых ими позиций".

"Будем гнать потом до Луганска, я в этом уверен на 100%", – добавил он.

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