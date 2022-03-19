Путин совершил катастрофическую ошибку вторжением в Украину, - Джонсон
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что российский президент Владимир Путин вторжением в Украину совершил катастрофическую ошибку.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Сообщается, что сегодня Джонсон выступил на весенней конференции Консервативной партии в Блэкпуле. А свою речь он начал с заявления о солидарности с народом Украины и подчеркнул, что десятки тысяч британских домов готовы принять беженцев.
"С каждым днем героического сопротивления Украины становится понятным, что Путин совершил катастрофическую ошибку, и вы должны спросить себя, почему он это сделал. Почему он решил вторгнуться в эту совершенно невинную страну?", - обратился Джонсон к своим однопартийцам.