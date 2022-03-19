Враг с начала вторжения совершил почти 1500 авианалетов, запустив почти 500 ракет, - Генштаб ВСУ

С начала полномасштабного вторжения в Украину, по состоянию на 24-й день противостояния, противник нанес 291 ракетный удар, применил 459 ракет наземного, морского и воздушного базирования.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, передает Цензор.НЕТ.

"С начала боевых действий противник нанес 291 ракетный удар, применил 459 ракет наземного, морского и воздушного базирования, совершил 1403 авиационных налета. Основными наземными целями российских захватчиков стали украинские города и села, а именно объекты производственной инфраструктуры, школы, больницы, исторические и религиозные святыни, густонаселенные жилые кварталы", - говорится в сообщении Генштаба.

Отмечается, что главные задачи разгрома группировок Вооруженных сил Украины, окружения Киева, выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей и установления контроля над левобережной частью Украины не выполнены. Частично враг достиг цели в Донецком направлении. Противник остановлен в направлении Николаева.

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В ВСУ подчеркнули, что противник продолжает нести значительные потери в личном составе и технике. Для приема раненых военнослужащих оккупационных войск используется сеть здравоохранительных учреждений города Гомель и Гомельской области Республики Беларусь. Так, для восполнения потерь группировки Восточного военного округа на территорию Республики Беларусь переброшены отдельные подразделения 155-й отдельной бригады морской пехоты (Владивосток) и 40-й отдельной бригады морской пехоты (Петропавловск-Камчатский).