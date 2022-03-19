ООН опровергла российские фейки о лабораториях биологического оружия в Украине, - МИД
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ООН опровергла российские фейки о лабораториях биологического оружия в Украине. Все попытки России создать ложные поводы для войны с Украиной обречены на провал.
Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ.
"ООН опровергла российские фейки о лабораториях биологического оружия в Украине. Все попытки России создать ложные поводы для ее варварской войны с Украиной обречены на провал. Никакая мелочь не останется без внимания, чтобы привлечь Россию и ее должностных лиц к ответственности за преступления против Украины", – написал Николенко в Twitter в субботу.