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Джонсон объяснил, почему Путин начал войну: "Он опасался, что Украина станет примером для России"

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Джонсон объяснил, почему Путин начал войну: "Он опасался, что Украина станет примером для России"
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что российский президент Владимир Путин начал агрессию против Украины из-за того, что она как свободная и демократическая страна представляла угрозу для его правления.

"Он (Путин. - Ред.) не очень верил в то, что Украина планирует в ближайшее время вступить в НАТО. Он прекрасно знал, что не было планов размещения ракет (Альянса. – Ред.) на украинской земле. Он не очень верил в полумистическую чепуху, которую писал о происхождении русского народа. На самом деле, я думаю, он испугался Украины совсем по другой причине. С каждым годом, когда Украина продвигалась с реформами к большей свободе, демократии и открытым рынкам, он боялся, что Украина станет примером. И боялся, что его по этому поводу будут упрекать", - сказал Джонсон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Он добавил, что в путинской России людей посадят в тюрьму на 15 лет только за то, что они называют вторжение вторжением, а "если вы выступаете против Путина на выборах, то вас отравляют или расстреливают".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин совершил катастрофическую ошибку вторжением в Украину, - Джонсон

По его словам, именно потому, что Украина и Россия были исторически близки, Путин был испуган влиянием этой украинской модели на Россию.

Джонсон подчеркнул, что кремлевский хозяин сильно просчитался, напав на Украину.

Топ комментарии

  • Назар Курта
    Цей Джонсон знає гниле нутро русні краще всіх наших експертів, за вийнятком одного. Не ***** боявся що Україна стане успішною і розвинутою, а всі кацапи цього боялись, бо нема нічого гіршого для кацапа коли народ який вони принизливо клеймять "молодшим братом" буде більш розвинутим і багатим ніж вони.
  • MAKAROV ddf66d11
    Ох как же Джонсон далек от расийских реалий. Этот скот и рабы никогда не будут свободными как украинцы, у них генетически заложено так - поклоняться царям.
  • Олег Кущ 3c573107
    Ога, а еще он боялся, что Земля налетит на небесную ось. Он ПРОСТО боялся украинцев. Боялся и ненавидел. Всю свою никчемную жизнь.
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