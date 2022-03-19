Принудительно вывезенные в РФ украинцы напрямую вернуться не могут, - Геращенко

Украинцы, если они были принудительно вывезены из страны на территорию РФ, напрямую через украинско-российскую границу вернуться домой пока не могут.

Об этом советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил во время брифинга, отвечая на вопрос принудительной эвакуации украинцев в РФ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Надо понимать, что если это добровольно, то это одно дело. Если это не добровольно, то украинец, который хочет вернуться в нашу страну, ему это будет сделать не очень просто. Потому что сейчас с территории РФ (напрямую. – Ред.)" .) к нам украинец вернуться никак не может", - сообщил Геращенко.

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По его словам, сейчас в Украине закрыта граница с РФ, даже в тех местах, где нет боевых действий, и граница с Беларусью у нас также закрыта.

"Поэтому если украинец, может быть, был вывезен насильно на территорию РФ, ему попасть (в Украину. – Ред.) можно будет только если он поедет в другую страну с территории России, например, в Грузию. И потом уже из Грузии (он может . – Ред.) через другие страны добраться до Польши или Венгрии, и там через западную границу вернуться в Украину. Пока только так", - сказал Геращенко.

Говоря о принудительной эвакуации украинцев в РФ, он отметил, что это тоже преступление захватчиков, и украинские правоохранители такие преступления будут фиксировать.