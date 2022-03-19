В российскую армию вербуют людей на Avito, а нидерландский владелец это замалчивает, - Дубилет

Нидерландская компания Prosus (холдинг Naspers), которой принадлежит Avito, умалчивает про массовые объявления о срочной службе в российской армии на их площадке.



Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в соцсетях сообщил бизнесмен, экс-министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

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Сейчас этот сайт закрыт для иностранного трафика, но если зайти на него через российские IP, то можно легко найти много объявлений о военной контрактной службе.

У компании Prosus есть также бизнесы в Украине и Польше – это OLX. Дубилет пишет, что сотрудники украинского и польских офисов очень болезненно переживают эту войну и неготовность головного офиса не только бойкотировать, а хотя бы удалять эти военные объявления, и давят на хед-офис со всех сторон.

"Мы призываем Prosus и холдинг Naspers срочно начинать как минимум активно удалять все объявления на военную тематику на Avito. А как - максимум немедленно прекратить свой бизнес в России в той или иной форме", - пишет Дубилет.

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