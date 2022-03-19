В результате российского ракетного обстрела пригорода Запорожья девять человек погибли, 17 - ранены, - Арефьев

В пригороде Запорожья в результате ракетных ударов российских оккупантов вчера, 18 марта, погибли девять человек, еще 17 ранены. Оккупанты нанесли удары из реактивных систем залпового огня "Смерч" по военному полигону, одному из прилегающих к нему заводов и карьеру.

Об этом сообщил представитель Запорожской областной военной администрации Иван Арефьев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Как сообщал секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев, обстрел произошел в пятницу утром около 08:00. Оккупанты использовали ракетные системы большой мощности. Для ликвидации последствий удара выехали аварийно-спасательные подразделения ГСЧС, Нацполиции и медики, но российские оккупанты не дали им доехать: нанесли второй ракетный удар. Были повреждены санитарные и пожарные автомобили.

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В результате двух ракетных ударов девять человек погибли (в том числе один представитель ГСЧС), 17 ранены (в том числе, трое представителей ГСЧС и два гражданских), еще пять человек получили травмы.

Арефьев также сообщил, что в течение суток украинские защитники под Запорожьем уничтожили БТР-82 с десантом оккупантов и повредили две БМП противника, продолжая наносить огневые поражения как на переднем крае, так и вглубь оперативной структуры и боевых порядков противника.