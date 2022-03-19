В результате российского ракетного обстрела пригорода Запорожья девять человек погибли, 17 - ранены, - Арефьев
Об этом сообщил представитель Запорожской областной военной администрации Иван Арефьев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Как сообщал секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев, обстрел произошел в пятницу утром около 08:00. Оккупанты использовали ракетные системы большой мощности. Для ликвидации последствий удара выехали аварийно-спасательные подразделения ГСЧС, Нацполиции и медики, но российские оккупанты не дали им доехать: нанесли второй ракетный удар. Были повреждены санитарные и пожарные автомобили.
В результате двух ракетных ударов девять человек погибли (в том числе один представитель ГСЧС), 17 ранены (в том числе, трое представителей ГСЧС и два гражданских), еще пять человек получили травмы.
Арефьев также сообщил, что в течение суток украинские защитники под Запорожьем уничтожили БТР-82 с десантом оккупантов и повредили две БМП противника, продолжая наносить огневые поражения как на переднем крае, так и вглубь оперативной структуры и боевых порядков противника.