Bosch уходит из РФ, потому что детали фирмы использовали в российских танках, - Кулеба
Об этом рассказал в фейсбуке министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ.
По его словам, на прошлой неделе украинские военные захватили коллекцию военной техники РФ – бронеавтомобиль "Тигр" и зенитный комплекс "Панцирь", в которых были установлены детали немецкой компании Bosch.
"Мы со специалистами все тщательно проверили и через несколько дней я вышел в эфир крупнейшего немецкого ток-шоу Anne Will. На этом конкретном примере рассказал 4 млн зрителей о том, как годами немецкие технологии помогали строить российскую военную машину, которая сейчас ведет варварскую захватническую войну против украинского народа", - рассказал Кулеба.
Это обвинение, по его словам, повлекло за собой "землетрясение" в немецких медиа. Bosch официально объявила об остановке работы в России.
"Призываю всех небезразличных граждан активно участвовать в этом процессе и повышать давление. Россия сегодня - это убийства, ложь и варварство. Работать с ней в любой форме для международной компании не только аморально, но и несет прямые репутационные и финансовые убытки", – подытожил Кулеба.