В Киевской области без газа остаются 67 населенных пунктов, без электричества - 500

В Киевской области без газоснабжения остаются 67 населённых пунктов Бучанского, Вышгородского, Броварского, Фастовского районов. Кроме того, электроэнергии нет около 500 населенных пунктов области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Киевская областная военная администрация в своем телеграм-канале.

"Коммунальные службы сразу начнут восстановление газо- и электроснабжения, как только прекратятся обстрелы", - заверили в Киевской ОВА, отметив, что в течение суток электроснабжение возобновили в 90 н.п.

Сообщается о разрушении жилого фонда шести городов и 11 сел в Киевской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Временно оккупированное село Демидов в Киевской области оказалось под угрозой затопления. ФОТО

Повреждены 20 объектов социальной инфраструктуры: учебные заведения, больницы, церкви, музеи, Центр предоставления административных услуг.

За сутки жители Киевской области оставили 1400 заявлений о поджогах, взрывах, заминированиях, связанных с российской агрессией. Также за сутки зафиксировали 240 обстрелов, больше всего - в Бучанском и Броварском районах.