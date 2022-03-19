Если не закроете небо Украины сейчас, будет еще большая война, - Ходорковский - Западу

Российский политик и бывший политзаключенный Кремля Михаил Ходорковский подверг критике западных лидеров за недостаточную реакцию на российское вторжение в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в авторской колонке для британского издания The Economist.

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"Вам (лидерам Запада. – Ред.) нужно понять, что Путин считает, что он уже давно воюет с Америкой, а не с Украиной. И сейчас Америка и НАТО ведут себя так, словно они отступают. И он не единственный головорез (в мире. – Ред.), кто видит эту ситуацию именно таким образом. Другие бандиты наблюдают и ждут благоприятного момента, пока унижение Америки станет очевидным для всего мира", - отметил Ходорковский.

Он считает, что, если Путина не остановить в небе над Украиной, НАТО придется воевать с ним на земле.

"А что касается ядерного оружия, то у российского президента мания величия. Его не оставляют мысли, чтобы стать историческим деятелем уровня Сталина. Но он не самоубийца, потому что иначе не сидел бы на противоположном конце шестиметрового стола от своих преспешников. Он решится применить ядерное оружие только если будет уверен в том, что никто его не применит против него, но с каждым днем, когда НАТО отказывается вводить "бесполетную зону" в небе над Украиной, его уверенность растет.

Я бы не хотел, чтобы моя страна вступила в мировой конфликт с НАТО, но попытка поговорить с головорезом без применения силы против него приведет именно к мировой войне", - добавил он.

В колонке Ходорковский настаивает, что Путин воспринимает любые попытки снизить уровень эскалации со стороны западных правительств как проявление слабости и нерешительности. По мнению Ходорковского, служба Путина в органах КГБ и его связи с криминалитетом в Санкт-Петербурге в 1990-х годах воспитали в нем ментальность убийцы и бандита.

Бывший политзаключенный Кремля объясняет, что в кругу российских бандитов нежелание прибегать к силе является признаком слабости и униженности. Поэтому, отмечает Ходорковский, дипломатические усилия Запада в глазах Путина выглядят как слабость.

Он утверждает, что Путин постоянно начинал агрессивные войны против соседей, чтобы получить повышение своего политического рейтинга среди россиян и отвлечь внимание от других проблем. Поэтому Путин начал войну в Грузии в 2008 году, аннексировал Крым в 2014 и начал войну на Донбассе.

Однако Ходорковский уверен, что после войны в Украине в 2022 году Россия ослабнет в любом случае. По его словам, экономика понесет сокрушительное сокращение и потери из-за введенных санкций, а общественно-политическая ситуация будет нестабильной из-за того, что в Россию многие солдаты вернутся в гробах при любых обстоятельствах: как и в случае поражения, так и в случае победы оккупационных войск РФ в Украине. Он убежден, что украинцы будут вести партизанскую войну, убивая российских оккупантов, даже если Путин дожмет и оккупирует всю Украину.

В 2024 году должны состояться следующие президентские выборы в России, поэтому, предостерегает Ходорковский, Путин готов развязать новую войну. По мнению политика, следующими жертвами агрессии могут стать Польша или страны Балтии, если НАТО и США не вмешаются и не нанесут удар Путину за агрессию.

Михаил Ходорковский – оппозиционный российский бизнесмен, которого сейчас называют одним из главных оппонентов Путина. В 2005 году бизнесмена по политическим мотивам заключили в тюрьму на 10 лет, а имущество его нефтяной компании "ЮКОС" через аукцион присвоила государственная "Роснефть".

Ходорковский осудил российское военное вторжение в Украину 24 февраля.