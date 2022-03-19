Лавров: Война закончится подписанием всеобъемлющих документов по нейтральному статусу Украины
Об этом он заявил российским СМИ, передает Цензор.НЕТ.
"(Война. – Ред.) завершится, я надеюсь, подписанием всеобъемлющих документов по тем вопросам, которые я упомянул: вопросы безопасности, нейтральный статус Украины по гарантиям ее безопасности".
Он подчеркнул, что переговоры с РФ и Украиной продолжаются.
"Переговоры идут, хотя украинская делегация по большому счету начала их с "отбытия номера", как говорится. Потом какой-то диалог наладился, хотя постоянно чувствуется, что украинскую делегацию держат за руку, скорее всего, американцы, не позволяя соглашаться на эти требования, которые, на мой взгляд, абсолютно минимальны", - сказал Лавров.
Также он заявил, что Россия не поддерживает идею размещения в Украине миротворцев НАТО.
"Инициатива о введении миротворцев НАТО в Украину может подразумевать фактический контроль Польши над западной частью страны", - сказал Лавров.
Министр иностранных дел РФ заявил, что Россия напала на Украину, чтобы сорвать антироссийский проект Запада. В чем именно заключался этот якобы "антироссийский проект", пропагандистские СМИ России не сообщают.
Лавров полагает, что "взаимодействие России и Китая будет укрепляться на фоне подрывов устоев, на которых основывается международная система, чем занимается Запад".