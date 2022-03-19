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Китай может стать важным элементом глобальной системы безопасности, если осудит российское варварство, – Подоляк

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Китай может стать важным элементом глобальной системы безопасности, если осудит российское варварство, – Подоляк
Китайская Народная Республика может стать важным элементом в системе глобальной системы безопасности в случае, если она присоединится к коалиции цивилизованных стран и осудит действия российской армии в Украине, считает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Китай может быть важным элементом глобальной системы безопасности, если он примет правильное решение поддержать коалицию цивилизованных стран и осудит российское варварство. Это шанс сесть за стол на равных", - написал Подоляк сегодня в твиттере.

Он также добавил, что Запад "должен объяснить Пекину, чем 1,6 триллиона долларов отличаются от 150 миллиардов долларов" (объемы торговли КНР с западными странами и РФ соответственно – ред.).

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Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    СМЕРДЮЧИЙ КИТАЙ ФАКТИЧНО ДОЗВОЛИВ ЦЕ ЗРОБИТИ БУНКЕРНОМУ ОБІСРАНОМУ УТИРКУ...
  • Fjall_Raven
    да, но не высокотехнологичный, а чисто сырьевой придаток.
  • Герхард
    ОПЗЭ дрочило на Бэларусь. Україну ******** з Бэларусі.

    ОПЗЄ дрочить на комуністичний Китай, та гонить на НАТО...

    Вони там в ОПЗЄ совсім ******* совки?
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