Зеленский призывает швейцарские банки заморозить активы россиян, ответственных за войну против Украины

Президент Украины Владимир Зеленский призвал к замораживанию счетов в швейцарских банках россиян, ответственных за развязывание войны в Украине.

Об этом он сказал сегодня, выступая в парламенте Швейцарии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В ваших банках хранятся деньги тех, кто развязал эту войну", - сказал он.

"Это тоже борьба против зла, чтобы было полное замораживание активов этих людей, их счетов. Это большая борьба, и вы это можете. Я хочу, чтобы вы стали украинцами, города которых разрушают по приказам живущих в ваших общинах, кто наслаждается жизнью в вашем государстве, и было бы справедливо лишить их этих привилегий", - сказал президент Украины.

Зеленский подчеркнул: "Я хочу, чтобы вы были как украинцы в вопросе о бизнесе, который работает в России, несмотря на войну, убитых людей, разрушены города".

"Good food – good life". Так звучит слоган компании Нестле. Вашей компании, которая отказывается уйти из России даже сейчас, когда звучат угрозы другим странам Европы, ядерный шантаж", – сказал президент.

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"Когда Швейцария с нами – мы точно успешнее, когда Украина с вами – вы точно сильнее", – заявил Зеленский.