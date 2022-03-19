Зеленская просит Всемирный совет церквей стать посредником в организации гуманитарных коридоров
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленская сообщила в Фейсбуке.
"Расстрелянные на блокпостах вместе с родителями, иссеченные обломками снарядов на родных дворах, заваленные обломками собственных домов, измученные из-за недоедания, обезвоживания и отсутствия медицинской помощи. Они лежат во временных захоронениях на своих дворах и в братских могилах.
Там должны знать, что в Украине за эти три недели появились братские могилы.
Даже рука не поднимается писать такие слова в ХХI веке, а глаза, вероятно, отказываются читать.
Что в Украине есть города-мученики: Мариуполь, Сумы, Ахтырка, Харьков, Буча, Гостомель, Ворзель, Изюм, Волноваха... Что тысячи украинцев ищут родственников, не выходящих оттуда на связь. И эта неизвестность – самая страшная.
И что наша цель – чтобы эти люди наконец-то взяли трубку. Поели горячие блюда. Получили лечение.
Что враг регулярно срывает наши попытки устроить "дороги жизни".
Призвала Совет с его колоссальным авторитетом стать посредником в организации настоящих гуманитарных коридоров.
И повлиять на организации, от которых это зависит, чтобы они также приступили к работе, а не наблюдали в стороне!", - написала она в письме.