Российские оккупанты не пропустили гуманитарную помощь на Херсонщину, - председатель ОВА

Российские оккупанты не пропустили фуры с гуманитарной помощью для жителей временно занятой захватчиками Херсонской области, 14 грузовиков с продуктами питания и медикаментами развернули на полпути.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Херсонской областной военной администрации Геннадий Лагута в своем телеграм-канале.

"Рашисты в очередной раз не пропустили на Херсонщину фуры с гуманитарным грузом и не позволили разгрузить необходимый жителям Херсонщины груз". Сегодня в Херсонскую область из города Апостолово Днепропетровской области выехали 14 фур с продуктами питания и медикаментами. мясо, полуфабрикаты, детское питание и т.д.", - написал Лагута.

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Также грузовики везли в область немало медикаментов, в частности, инсулина, в котором сейчас остро нуждаются многие жители Херсонщины. Их должны были распределить между жителями Херсонщины, которые в этом нуждаются больше всего.

"К сожалению, оккупанты не дали доехать грузовикам до места назначения. Фуры с гуманитарной помощью развернули на полпути и они отправились на Днепропетровщину", - отметил Лагута.