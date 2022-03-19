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Пленных российских военных будут максимально использовать для восстановления экономического потенциала Украины и как обменный фонд, - Енин

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Пленных российских военных будут максимально использовать для восстановления экономического потенциала Украины и как обменный фонд, - Енин
Российские военные, попавшие в плен в Украине, в соответствии с нормами международного права будут использоваться для восстановления экономического потенциала Украины и в качестве обменного фонда.

Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин в эфире национального телемарафона в субботу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Украина действует четко в соответствии с международными нормами гуманитарного права, в частности, Женевской конвенции, которая является неотъемлемой частью национального законодательства Украины. Безусловно, указанные пленные (российские военнослужащие. – Ред.) будут максимально использованы в дальнейшем для восстановления экономического потенциала нашей страны и, возможно, как обменный фонд", – сказал Енин.

Он уточнил, что Украина обязуется удерживать их в соответствии с ратифицированными Киевом нормами международного права.

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  • Solsky Wasyl
    раби? вони зжеруть більше, і засруть все доокола, ніж напрацюють. Не варті ніц.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    КОЖНОМУ УКРАЇНЦЮ ШМАТ ЗЕМЛІ ТА 2-А ЛАПАТНИХ РАБА...
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    каміння тягати хиба, вони не здатні вчитися і працювати, були би здатні, не були би загарбниками, у них багата земля, трохи постаратися і можна було би по шию в золоті ходити, з кожного села Дубаї зробити, але ж ні, то не скрєпно.
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