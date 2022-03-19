МИД – Лаврову: Российский военный корабль тонет. Счастливого конца не будет
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В Министерстве иностранных дел Украины ответили главе МИД РФ Сергею Лаврову на его упреки о якобы "неонацистах в Украине".
Об этом в Twitter сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко, передает Цензор.НЕТ.
"Все более отчаянные мантры министра Лаврова о неонацистах в Украине и угнетении русскоязычного населения для оправдания войны России против Украины означают только одно: российский военный корабль тонет. Его экипаж попал в ловушку, и счастливого конца для них не будет", - говорится в сообщении.