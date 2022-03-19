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МИД – Лаврову: Российский военный корабль тонет. Счастливого конца не будет

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МИД – Лаврову: Российский военный корабль тонет. Счастливого конца не будет
В Министерстве иностранных дел Украины ответили главе МИД РФ Сергею Лаврову на его упреки о якобы "неонацистах в Украине".

Об этом в Twitter сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко, передает Цензор.НЕТ.

"Все более отчаянные мантры министра Лаврова о неонацистах в Украине и угнетении русскоязычного населения для оправдания войны России против Украины означают только одно: российский военный корабль тонет. Его экипаж попал в ловушку, и счастливого конца для них не будет", - говорится в сообщении.

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  • Йцу Кенг 07b0c614
    Semyon Skrepetsky @screpancy

    "Рамзанка Дыров поймал Степана Бандеру" Семён
    Скрепецкий, живопись, холст, акрил. 70/60см. #украина #art #Ukraine
  • olele
    ...А ви думали, що Україна так просто.
    Україна - це супер.
    Україна - це ексклюзив.
    По ній пройшли всі катки історії.
    На ній відпрацьовані всі види випробувань.
    Вона загартована найвищим гартом.

    В умовах ********* світу їй немає ціни.

    Ліна Костенко,
    якій сьогодні 92

    Вітаємо!
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    ДУРНА СТАРА КЛЯЧА ДОСІ НЕ ЗРОЗУМІЛА ЩО ВОНА РАЗОМ С РУСКІМ КАРАБЛЬОМ ІДЬОТ...
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