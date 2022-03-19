НАТО и США следует вести диалог с Россией касательно Украины, - МИД Китая
Об этом заявил заместитель главы МИД КНР Ле Юйчен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"США и НАТО следует наладить диалог с Россией, чтобы обсудить суть украинского кризиса. Также это нужно, чтобы устранить опасения по безопасности как России, так и Украины", - отметил он.
Размышляя о роли НАТО после "холодной войны", заместитель главы МИД Китая отметил, что "вместо прекратить существование НАТО продолжала усиление, расширение".
"Альянс участвовал в конфликтах в таких странах, как Югославия, Ирак, Сирия и Афганистан", - подчеркнул министр.
"Несложно спрогнозировать последствия движения в таком направлении. Кризис в Украине – это предупреждение именно об этом", - добавил он.
Говоря о расширении НАТО и влиянии на безопасность России, китайский дипломат подчеркнул, что "загонять в угол большую страну, особенно ядерное государство, может привести к ужасным последствиям".