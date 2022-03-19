США подтвердили использование РФ гиперзвуковых ракет против Украины еще на прошлой неделе, - CNN
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом на условиях анонимности заявили CNN американские постановки.
По их словам, это стало первым известным примером использования таких ракет в бою. По словам источников, США смогли отслеживать запуски в режиме реального времени.
По мнению американских чиновников, использование РФ гиперзвуковых ракет могло преследовать как испытание этого оружия, так и для "отправки сообщения Западу о российских возможностях".
Примечательно, что в РФ только 19 марта заявили об использовании этого оружия. В частности, Минобороны РФ заявило, что российские военные применили гиперзвуковые ракеты комплекса "Кинжал" для уничтожения подземного военного состава на западе Украины.
По данным российских СМИ, "Кинжал" – авиационный комплекс с высокоточной гиперзвуковой аэробалистической ракетой. Создано на базе модернизированного дальнего истребителя-перехватчика МиГ-31 – МиГ-31К.
По словам российских военных, он способен поражать цели на дальности более 2 000 км, при этом гарантированно преодолевая все существующие и разрабатываемые системы противовоздушной и противоракетной обороны.