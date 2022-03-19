США подтвердили использование РФ гиперзвуковых ракет против Украины еще на прошлой неделе, - CNN

Американские официальные лица подтвердили, что Россия на прошлой неделе запустила против Украины гиперзвуковые ракеты.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом на условиях анонимности заявили CNN американские постановки.

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По их словам, это стало первым известным примером использования таких ракет в бою. По словам источников, США смогли отслеживать запуски в режиме реального времени.

По мнению американских чиновников, использование РФ гиперзвуковых ракет могло преследовать как испытание этого оружия, так и для "отправки сообщения Западу о российских возможностях".

Примечательно, что в РФ только 19 марта заявили об использовании этого оружия. В частности, Минобороны РФ заявило, что российские военные применили гиперзвуковые ракеты комплекса "Кинжал" для уничтожения подземного военного состава на западе Украины.

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По данным российских СМИ, "Кинжал" – авиационный комплекс с высокоточной гиперзвуковой аэробалистической ракетой. Создано на базе модернизированного дальнего истребителя-перехватчика МиГ-31 – МиГ-31К.

По словам российских военных, он способен поражать цели на дальности более 2 000 км, при этом гарантированно преодолевая все существующие и разрабатываемые системы противовоздушной и противоракетной обороны.