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Путин в "полной панике" из-за возможной революции в Москве, - Джонсон

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Путин в "полной панике" из-за возможной революции в Москве, - Джонсон
Премьер Великобритании Борис Джонсон сравнил российское нападение на Украину с действиями нацистов и предупредил, что победа Кремля начнет "начало новой эры устрашения во всей Восточной Европе".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

По словам Джонсона, Путин находится в "полной панике" из-за возможной революции в Москве, поэтому он пытается "так жестоко погасить огонь свободы в Украине".

Британский премьер также предупредил, что российский президент не остановится на Украине, и возможная победа Кремля даст"начало новой эры устрашения во всей Восточной Европе" и даст "зеленый свет для автократов во всем мире".

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Топ комментарии

  • Alex Dev d4763325
    Какая там революция может быт в овечьей отаре?
  • Сергей Владимирович b9c38e15
    они выходят на мобилки поснимать, как их дубинками **..ат, а других в автозаки бросают, вот и вся революция
  • Ірландія
    Яка там революція )? Там міліони вийшли до черги
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