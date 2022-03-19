Путин в "полной панике" из-за возможной революции в Москве, - Джонсон

Премьер Великобритании Борис Джонсон сравнил российское нападение на Украину с действиями нацистов и предупредил, что победа Кремля начнет "начало новой эры устрашения во всей Восточной Европе".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

По словам Джонсона, Путин находится в "полной панике" из-за возможной революции в Москве, поэтому он пытается "так жестоко погасить огонь свободы в Украине".

Британский премьер также предупредил, что российский президент не остановится на Украине, и возможная победа Кремля даст"начало новой эры устрашения во всей Восточной Европе" и даст "зеленый свет для автократов во всем мире".

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