На восточном направлении уничтожены 6 российских танков, 11 БМП, 4 БТР, 10 единиц автотехники, самолет и БПЛА - ОТУ "Восток"

Украинские военные в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схі д" уничтожили 6 российских танков, 11 БМП, 4 БТР, 10 единиц автотехники, самолет, БПЛА и более 150 оккупантов.

Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка "Схід", передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 19 марта, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" российские фашистские войска понесли тяжелые потери во время очередных попыток прорвать нашу оборону", – говорится в сообщении.

В частности, в течение дня на Донецком направлении было уничтожено 5 танков, 6 БМП, 4 единицы автомобильной техники, а также 1 БПЛА типа "Орлан".

Защитники Мариуполя продолжают демонстрировать невероятную стойкость и героизм. Сегодня они уничтожили 1 танк и 2 БТР противника. Кроме того, с помощью имеющихся средств противовоздушной обороны уничтожен 1 самолет (тип самолета уточняется).

Читайте также: Под Запорожьем уничтожены 60 оккупантов, вертолет, бронетранспортер и танк

"Не менее продуктивной была и работа украинских "Богов войны": уничтожена колонна обеспечения в составе 2-х топливозаправщиков и 4-х единиц автомобильной техники. Также артиллеристы отработали по накоплению личного состава и техники российской нечисти. Результат – уничтожено 5 БМП и 2 БТР", – говорится в сообщении.

"Что касается личного состава, то минимум 150 российских оккупантов уже слушают Кобзона. Такими темпами украинские воины вскоре соберут целый стадион почитателей творчества любителя жареных бурятов", - отметили украинские военные.