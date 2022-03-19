"Азов" требует приказа на контрнаступление и деблокаду Мариуполя. АУДИО
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В полку "Азов", который продолжает защищать город Мариуполь, рассказали о потерях российских оккупантов за текущие сутки
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал полка "АЗОВ".
Так, заместитель командира полка "АЗОВ", Калина, сообщает, что на вечер 19 марта в Мариуполе безвозвратные потери ордынских варваров достигли до 50 человек пехоты, 2 танка, 2 БТР, 1 МТЛБ и один БТР они оставили на поле боя. Также были уничтожены несколько грузовых автомобилей. Кроме этого сухопутная составляющая вражеской орды несет большие потери.
Эти дикари раздают белые повязки гражданским людям. Тем самым усложняя работу нашим военным. Но поверьте, орки, мы разбираемся где вы, а где гражданские!
Мы – готовы пойти в контрнаступление!
До освобождения Юга всего один шаг!
Это деблокада Мариуполя и решительные действия настоящих мужчин!", - заявляют защитники Мариуполя.