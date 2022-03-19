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"Азов" требует приказа на контрнаступление и деблокаду Мариуполя. АУДИО

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В полку "Азов", который продолжает защищать город Мариуполь, рассказали о потерях российских оккупантов за текущие сутки

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал полка "АЗОВ".

Так, заместитель командира полка "АЗОВ", Калина, сообщает, что на вечер 19 марта в Мариуполе безвозвратные потери ордынских варваров достигли до 50 человек пехоты, 2 танка, 2 БТР, 1 МТЛБ и один БТР они оставили на поле боя. Также были уничтожены несколько грузовых автомобилей. Кроме этого сухопутная составляющая вражеской орды несет большие потери.

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Эти дикари раздают белые повязки гражданским людям. Тем самым усложняя работу нашим военным. Но поверьте, орки, мы разбираемся где вы, а где гражданские!

Мы – готовы пойти в контрнаступление!
До освобождения Юга всего один шаг!
Это деблокада Мариуполя и решительные действия настоящих мужчин!", - заявляют защитники Мариуполя.

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  • Воьлодимир Омельянов
    Ви справжні героі тримайтись.
  • Igor Svatko
    Ви Герої ! Слава Україні !
  • Чайка Київ
    Бог у поміч, хлопці.
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