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Из-под завалов военной казармы в Николаеве, обстрелянной оккупантами, достали 50 тел - ВВС

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Из-под завалов военной казармы в Николаеве, разрушенной в результате ракетного удара 18 марта, достали не менее 50 тел погибших.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает BBC

В информации отмечается: "По меньшей мере, 50 тел найдено, но мы не знаем, сколько еще находится под завалами", - сказал агентству AFP 22-летний сотрудник Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины.

По его словам, в пятницу на базе спали "не менее 200" солдат, когда ударили ракеты.

Из-под завалов военной казармы в Николаеве, обстрелянной оккупантами, достали 50 тел - ВВС 01
Из-под завалов военной казармы в Николаеве, обстрелянной оккупантами, достали 50 тел - ВВС 02
Из-под завалов военной казармы в Николаеве, обстрелянной оккупантами, достали 50 тел - ВВС 03
Из-под завалов военной казармы в Николаеве, обстрелянной оккупантами, достали 50 тел - ВВС 04

Источник сообщил BBC, что, по меньшей мере, 57 человек находятся на лечении в трех отдельных больницах.

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Топ комментарии

  • Sergey Sergeev eaf271c9
    Ппц. Знову хлопців в казармах збирають. Чі є край дібілізму?!
  • rom tr
    з цього треба робити висновкии - які можуть бути казарми .. тим більше - фактично на лінії зіткнення !!!
  • F0G
    Почти месяц войны, а никто, НИКТО до сих пор не догадался что не нужно спать в казармах, набитых как в килька в банке солдатам. Тупость просто ЗАПРЕДЕЛЬНАЯ. А ещё над рашкованами ржут в Чернобаевке. Так рашисты то умные, они ставят технику в одно и тоже место чтоб наши её уничтожали и они не могли наступать и умирать во славу ВВХ. Наши же, во славу ВВХ очень рады отправится на тот свет, а иначе я не могу объяснить подобную тупость, раз за разом спокойно принимать рашкавансие ракеты, во славу ВВХ и руZZкого мира.
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