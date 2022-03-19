Из-под завалов военной казармы в Николаеве, обстрелянной оккупантами, достали 50 тел - ВВС

Из-под завалов военной казармы в Николаеве, разрушенной в результате ракетного удара 18 марта, достали не менее 50 тел погибших.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает BBC

В информации отмечается: "По меньшей мере, 50 тел найдено, но мы не знаем, сколько еще находится под завалами", - сказал агентству AFP 22-летний сотрудник Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины.

По его словам, в пятницу на базе спали "не менее 200" солдат, когда ударили ракеты.









Источник сообщил BBC, что, по меньшей мере, 57 человек находятся на лечении в трех отдельных больницах.

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