Оккупанты насильно вывезли в РФ несколько тысяч мариупольцев, - мэр Бойченко
Об этом в Telegram сообщил городской голова Мариуполя Вадим Бойченко, передает Цензор.НЕТ.
В этих районах шли боевые действия. В целях сохранения жизней мариупольцев Вооруженные силы Украины отошли от мест массового скопления людей, чем и воспользовалась сторона агрессора.
Известно, что захваченных мариупольцев вывозили в фильтрационные лагеря, где оккупанты проверяли телефоны и документы людей. После проверки часть мариупольцев перенаправлялась в отдаленные города России, судьба других остается неизвестной.
"То, что сегодня делают оккупанты – знакомое старшему поколению, которое застало ужасные события Второй мировой войны, когда нацисты насильственно увлекали людей. Сложно представить, чтобы в 21 веке людей насильственно вывозили в другую страну. Мало того, что российские войска уничтожают наш мирный Мариуполь , они пошли еще дальше и начали вывозить мариупольцев. Все военные преступления со стороны россии должны получить жесточайшее наказание", - отметил Бойченко.