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Оккупанты насильно вывезли в РФ несколько тысяч мариупольцев, - мэр Бойченко

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Оккупанты насильно вывезли в РФ несколько тысяч мариупольцев, - мэр Бойченко
За последнюю неделю несколько тысяч мариупольцев были вывезены на территорию России. Оккупанты незаконно вывозили людей из Левобережного района и бомбоубежища в здании спорт-клуба, где от постоянных бомбардировок скрывалось более тысячи человек (преимущественно женщины и дети).

Об этом в Telegram сообщил городской голова Мариуполя Вадим Бойченко, передает Цензор.НЕТ.

В этих районах шли боевые действия. В целях сохранения жизней мариупольцев Вооруженные силы Украины отошли от мест массового скопления людей, чем и воспользовалась сторона агрессора.

Известно, что захваченных мариупольцев вывозили в фильтрационные лагеря, где оккупанты проверяли телефоны и документы людей. После проверки часть мариупольцев перенаправлялась в отдаленные города России, судьба других остается неизвестной.

"То, что сегодня делают оккупанты – знакомое старшему поколению, которое застало ужасные события Второй мировой войны, когда нацисты насильственно увлекали людей. Сложно представить, чтобы в 21 веке людей насильственно вывозили в другую страну. Мало того, что российские войска уничтожают наш мирный Мариуполь , они пошли еще дальше и начали вывозить мариупольцев. Все военные преступления со стороны россии должны получить жесточайшее наказание", - отметил Бойченко.

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Топ комментарии

  • Ирина Параскевич
    Не все так просто. Многие из Мариупольцев знали. что это руськи. и сами захотели . Там же очень много греков. И тут уже в Греции начали на пропагандистком канале *OPEN*. который принадлежит рос. олигарху ивану савидию начали появляться *греки-мариуполя* которым удалось *вырваться от нацистов*. льют грязь . говорят. что ними *нацики* прикрывались. Мы. украинцы . которые живут в Греции много раз жаловались на этот канал. и на продажного журналиста из москвы . Фанасис Авгеринос. Звонили на канал.
  • Andy S 89bd7d80
    Если мир теперь не додавит мордор, то раZZистская зараза расползется по всей планете.
  • Тунгусский метеорит
    Эта пропаганда - это яд, который расползается по всему миру. Я не знаю, почему власти демократических стран недооценивают их угрозу.
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