Последняя группа белорусских дипломатов покинула Украину из-за "невыносимых условий работы"
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на белорусское государственное агентство БелТА.
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Причиной эвакуация посол называет "невыносимые условия работы" - в частности, у посольства были заблокированы все финансовые счета, а сотрудникам посольства якобы были "созданы невыносимые условия, угрозы физической расправы постоянно".
Уточняется, что последняя группа дипломатов покинула Украину 18-19 марта.
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Напомним, что при пересечении границы белорусским послом произошел инцидент: глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко через белорусского посла передал главе Государственного пограничного комитета Беларуси Анатолию Лаппо "30 серебреников".
Посол отказался взять передачу и удалился с недовольным видом, деньги отскочили от него. "С презрением", – бросил вдогонку украинский пограничник.