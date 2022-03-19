Отдельные подразделения морпехов в оккупированном Крыму потеряли до 90% личного состава, - Минобороны

Российские войска продолжают нести значительные потери.

Об этом в Facebook сообщает Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

"Во временно оккупированном Крыму отдельные подразделения морской пехоты потеряли до 90 процентов личного состава, резервов для восстановления потерь нет.

Наблюдаются попытки укомплектовать роты для отправки в Украину за счет откомандированных из других воинских частей. В этих подразделениях более 20 человек написали рапорты об отказе принимать участие в войне против Украины, к "ответчикам" применяются репрессивные методы воздействия", - говорится в сообщении.

В то же время на Николаевском направлении вражеские подразделения, укомплектованные за счет мобилизации на временно оккупированной территории Донецкой области, также понесли существенные потери.

За двое суток боев безвозвратные потери противника составили более 200 человек, остальные деморализованы и отказываются участвовать в боевых действиях. Мобилизированные обвиняют российское командование в использовании их для "разведки боем", чтобы выявить позиции ВС Украины.

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