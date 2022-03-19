Все оружие из КБ "Луч" передали в ВСУ. Историю с Пашинским продвигает ФСБ, - Гай
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Официальная позиция Укроборонпрома в том, что Сергей Пашинский украл ракеты КБ "Луч" и куда-то спрятал, но это не так.
Об этом в Facebook сообщил Мирослав Гай, передает Цензор.НЕТ.
"Докладываю, что это не соответствует действительности. Все ракеты и установки Корсар и Стугна, а также Вильха были переданы в ВСУ и сейчас воюют, о чем есть многочисленные рапорты, доклады и видеоподтверждения. Благодаря спасенному из складов вооружению, ВСУ и ТРО сожгли множество российской техники. Все командующие в курсе где и какие разсчеты птрк, несут боевое дежурство, как и внештатная РСЗО Вильха.
Считаю, что эту историю продвигает ФСБ, потому что иначе такие действия объяснить невозможно. Российские шокированы огромными потерями техники и пробуют зачистить центры сопротивления.
Считаю, что оценку этой истории должна дать контрразведка СБУ", - подчеркнул он.