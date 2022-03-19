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Все оружие из КБ "Луч" передали в ВСУ. Историю с Пашинским продвигает ФСБ, - Гай

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Все оружие из КБ "Луч" передали в ВСУ. Историю с Пашинским продвигает ФСБ, - Гай
Официальная позиция Укроборонпрома в том, что Сергей Пашинский украл ракеты КБ "Луч" и куда-то спрятал, но это не так.

Об этом в Facebook сообщил Мирослав Гай, передает Цензор.НЕТ.

"Докладываю, что это не соответствует действительности. Все ракеты и установки Корсар и Стугна, а также Вильха были переданы в ВСУ и сейчас воюют, о чем есть многочисленные рапорты, доклады и видеоподтверждения. Благодаря спасенному из складов вооружению, ВСУ и ТРО сожгли множество российской техники. Все командующие в курсе где и какие разсчеты птрк, несут боевое дежурство, как и внештатная РСЗО Вильха.

Считаю, что эту историю продвигает ФСБ, потому что иначе такие действия объяснить невозможно. Российские шокированы огромными потерями техники и пробуют зачистить центры сопротивления.

Считаю, что оценку этой истории должна дать контрразведка СБУ", - подчеркнул он.

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Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    с такими с*ками и врага не надо!!!
  • Maxim Ak-Murza
    Вважаю, що оцінку цій історії має дати контрозвідка СБУ", - наголосив він.Джерело: https://censor.net/ua/n3326878

    А где ванек Баканов, кстати?
  • Aleks_15
    Пашинський молодчина, что с под носа пятой колоны - ФСБ России, спас вооружение, которое остановило наступление орков. Совет для ДБР в это непростое время для страны запишитесь в тер. оборону и идите защищать Родину-Украину, хотя по вашим действиям у Вас другая родина - парашостан.
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