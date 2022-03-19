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Российский грузовой самолет, несмотря на санкции, прилетал в страну ЕС Словакию и вернулся

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Российский грузовой самолет, несмотря на санкции ЕС, прилетел из Москвы в Словакию и вернулся в Россию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет УП со ссылкой на данные публичного онлайн радара.

Грузовой борт с российской регистрацией RA-76511 грузовой компании "Волга-Днепр" 17 марта прилетел из Москвы в столицу Словакии Братиславу. И сейчас возвращается в Москву.

28 февраля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщал, что 32 страны, включая Словакию, закрыли небо для российских самолетов и авиакомпаний.

"Волга-Днепр" – это крупнейшая российская грузовая авиакомпания, оперирующая крупнейшим в мире парком самолетов Ан-124 "Руслан".

17 марта Deutsche Welle со ссылкой на российское издание Коммерсант сообщила, что самолеты "Волга-Днепр" полностью остановили полеты.

Издание подчеркивало, что это связано с запретом регулятора на деятельность двух европейских компаний, входящих в группу "Волга-Днепр" и учрежденных гражданином РФ Алексеем Исайкиным.

Российский грузовой самолет, несмотря на санкции, прилетал в страну ЕС Словакию и вернулся 01

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Топ комментарии

  • Совестно за Брата
    Бизнес на крови.
  • Vlad_Len
    Більше того! Він пролетів через повітряний простір Польщі!!!
  • rom tr
    знову країна НАТО .. чітко виконує ..заборони які сама і накладала
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