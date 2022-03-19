Россия мобилизует и перебрасывает последние резервы оккупационных баз в Украину, - InformNapalm. ВИДЕО

Войска РФ перекидывает в Украину последние резервы с баз на территории оккупированной Грузии.

Об этом пишет в фейсбуке руководитель InformNapalm Роман Бурко, передает Цензор.НЕТ.

"На видео кадрах загрузки техники и вооружения 7-й российской оккупационной военной базы в г. Гудаута Абхазии, Грузия, для дальнейшей отправки в Украину. В недавнем сведении InformNapalm сообщал о переброске подразделений 4-й российской оккупационной военной базы из Цхинвальского региона Грузии. Там же отмечалось об ажиотаже и на 7-й в/б в г. Гудауте.

По нашим данным, большинство личного состава (но не техники) этого оккупационного соединения (2 БТГр контрактника) еще до начала нападения на Украину находились на границе с Украиной. В последние несколько дней в Гудауте наблюдается мобилизация оставшихся на базе: военнослужащих (в большинстве солдаты-срочники), вооружения и техники (танки Т-72Б3, БТР-82А, ЗРК Оса, САУ Акация + МТО). Уже отправлен один железнодорожный эшелон, дожидаясь отправки еще нескольких. Кроме того, следует обратить внимание на базу "лесного полка" в Республике Адыгея под Майкопом, где российские военные уже несколько лет хоронят вооружение и технику уровня дивизии", - говорится в сообщении.

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