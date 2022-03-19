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Россия анонсирует атаку на дипломатов западных стран во Львове, которую якобы "готовят националисты"

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Россия анонсирует атаку на дипломатов западных стран во Львове, которую якобы "готовят националисты"
Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что представители батальона "Азов" якобы планируют устроить во Львове теракт против дипломатов из США и других западных стран, чтобы представить это как атаку РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Конашенков заявил на брифинге, сообщают РИА Новости

"Хочу подчеркнуть, что руководство киевского режима информировано о планах националистов, но никаких действий по недопущению их реализации не предпринимает. Киевский националистический режим планирует представить нападения на дипломатические объекты США и западных стран якобы как "целенаправленную атаку российских вооруженных сил", - сказал он.

По его версии, целью такой "провокации" является "усилить давление на страны НАТО по введению над Украиной бесполетной зоны и предоставлению дополнительного вооружения".

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В Минобороны РФ также заявили, что украинские националисты заминировали хранилища с аммиаком и хлором на химзаводе в Сумах с целью отравить жителей в случае, если в город войдут российские военные.

Также там заявили, что украинские "боевики" завезли емкости с химвеществами в здание школы в поселке Котлярово Николаевской области, и их якобы планируется взорвать при подходе российских военных.

Украинские власти и западные страны неоднократно предупреждали, что подобные фейки РФ по химическим веществам могут говорить о планах провокации России с химическим оружием.

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Топ комментарии

  • Перехватчик
    Anatol Minsk


    @n_ma_pag

    ·
    3 ч



    В Барановичах (Беларусь) идут массовые обыски и задержания. Изымают гаджеты, берут образцы ДНК и везут на полиграф. Скорее всего это связано с диверсиями на ж/д, а также передачей данных о взлётах российских самолётов.
  • Cвітлана Хорішко b7c90c64
    Може,на ********* якась порча?
  • Reception Office
    Стяг всесвітнього зла перейшов від Правого Сектора до Азова. Жалюгідні такі ці москалі- самі придумали, самі злякались
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