Сегодня главная задача - организовать встречу Зеленского и Путина, - пресс-секретарь Эрдогана.

Турция выступает с позиции территориальной целостности и суверенитета Украины.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Турции Ибрахим Калин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Анадолу".

"Мы держим каналы общения с обеими сторонами открытыми. Это очень важно, наши старания направлены на то, чтобы организовать прямую встречу президентов России и Украины. ... Стороны технически встречаются в Беларуси. Первая встреча после начала войны на уровне министров состоялась во время проведения Дипломатического форума в Анталии. Сегодня главная задача организовать встречу на самом высоком уровне", - сказал он.

Калин рассказал о деталях переговоров между Украиной и РФ: "Если Украина и Россия найдут понимание в таких вопросах, как нейтралитет Украины, гарантии не вступления Украины в НАТО, демилитаризации по примеру Австрии и защиты русского языка, после этого президенты стран могут обсудить вопросы политического и правового статуса Крыма и Донбасса".

Калин подчеркнул, что Турция выступает с позиции территориальной целостности и суверенитета Украины.

Он отметил, что продолжение войны прежде всего ударит по армии и экономике России, она несет серьезные потери.

"Согласие по первым 4 пунктам переговоров может быть достигнуто, но основные вопросы это требование России признать Крым и 2 народные республики на Донбассе, что неприемлемо со стороны Украины и всего мирового сообщества, признающего территориальную целостность и суверенитет Украины. Это оккупация части государства другим государством. Здесь нужны другие подходы", – добавил он.

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