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Войска РФ не прекращают артиллерийские обстрелы Чернигова, огонь ведется по всей территории города, - мэр Атрошенко

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Войска РФ не прекращают артиллерийские обстрелы Чернигова, огонь ведется по всей территории города, - мэр Атрошенко
В Чернигове российские оккупанты обстреляли городскую больницу, из-за чего прооперированные больные лежат в коридорах при температуре 10 градусов.

Об этом во время телемарафона сообщил мэр Владислав Атрошенко, передает Цензор.НЕТ.

В Чернигове не прекращаются неприцельные артиллерийские обстрелы по жилым микрорайонам, в которых гибнут десятки мирных жителей, гибнут дети и женщины. Город страдает от абсолютной гуманитарной катастрофой. Нет электроснабжения, тепла и воды, полностью уничтожена инфраструктура города. Эти бомбардировки сопоставимы с фашистскими бомбардировками 1943 года. Огонь ведется неприцельно по всей территории города.

Опорная больница №2 подверглась бомбардировке, прооперированные больные лежат в коридорах при температуре 10 градусов. Никакого гуманитарного коридора не было предоставлено. ...Со Львова или Ивано-Франковска, наверное, ситуация видится по-другому, однако для нас в городе время идет не так", - отметил глава города.

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Топ комментарии

  • Not Me
    Навіть розбомблений Чернігів виглядає цивілізованіше більшості міст ПаРашки.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    твари...убийцы ...варвары...
    а денисова - эти пленные мальчики хотят домой !!!
    ***** ! а у наших мальчиков и девочек уже нет дома...
  • Перехватчик
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