НАПК сформировало реестр коллаборантов для СБУ и просит граждан помогать дополнять список

Национальное агентство по предотвращению коррупции сформировало для Службы безопасности Украины реестр из 245 человек, которые могут быть предателями Украины, и призывает граждан помочь расширять этот список.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке пресс-служба НАПК.

"На время войны Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) перенастроило свою работу для того, чтобы работать на единственную цель – уничтожение рашистов на нашей земле. Сейчас НАПК помогает СБУ выявлять коллаборантов.

За время сотрудничества силами наших работников сформирована база данных из 245 человек, которые могут помогать России. В список попали: должностные лица всех уровней, которые явно или скрыто способствуют врагу, а также разделяют его идеологию; лица, сотрудничающие с врагом, распространяющие вражескую пропаганду, подрывающие обороноспособность и государственный суверенитет Украины", - сказано в сообщении.

Уточняется, что база данных постоянно пополняется благодаря помощи украинцев.

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"Вы тоже можете присоединиться к поиску предателей Украины. Для этого вам нужно отправить на защищенный канал коммуникации НАПК информацию о коллаборантах. Если вы знаете о должностных лицах, которые поддерживают идеи "русского мира" - "окончательного решения украинского вопроса", пропагандируют капитуляцию украинского народа, предлагают вам присоединиться к сотрудничеству с врагом или каким-либо иным образом вредят украинской армии и народу, сообщите об этом по почте [email protected]", – сообщают в агентстве.

Отмечается, что за короткое время, пока работает эта почта, от неравнодушных граждан со всей страны уже поступило более 60 сообщений о возможных коллаборантах. НАПК ежедневно передает в СБУ обработанную информацию, в том числе полученную от граждан.

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