Системы ПВО от США будут в Украине в ближайшие дни, - Данилов

В ближайшие дни в Украину поступят системы противовоздушной обороны и другое вооружение от США.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире украинских телеканалов.

"Они публично объявили. Это будут и "Стингеры", и "Джавелины", и противотанковые комплексы, это будет очень много полезного для наших военных, представителей сектора безопасности и обороны".

И они в ближайшее время будут на территории нашей страны. Речь идет о днях".

Также смотрите: Театр Мариуполя после попадания российской бомбы. ФОТО